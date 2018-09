"sicher.mobil.leben": Europa- und bundesweite Schwerpunktaktionen in der kommenden Woche

von shz.de

14. September 2018, 08:53 Uhr

Kiel (ots) - Die Landespolizei führt im Rahmen der

TISPOPL-Kontrollwoche "Seatbelt" vom 17.09.2018 bis 23.09.2018

verstärkte Verkehrskontrollen durch. Im Fokus der Kontrollen stehen

Verstöße gegen die Gurtpflicht und Verstöße gegen die Nutzung von

elektronischen Geräten, wie zum Beispiel Smartphones. Dabei gibt es

dieses Mal eine Besonderheit: Am 20.09.2018 findet unter dem Motto

"sicher.mobil.leben" auch eine bundesweite Verkehrssicherheitsaktion

zum Thema "Ablenkung" statt.



"Ablenkung ist eine zunehmende und oft unterschätzte Gefahr im

Straßenverkehr und gerät bei der polizeilichen Unfallaufnahme

zunehmend als Unfallursache in den Fokus. Sie hat ein hohes

Dunkelfeld - das heißt, wir haben eine hohe Anzahl an Fällen, bei

denen es nicht statistisch erfassbar ist, wir aber Ablenkung als

Ursache annehmen", erklärt Axel Behrends, bei der Landespolizei

zuständig für Verkehrssicherheitsarbeit. "Jeder zweite Autofahrer hat

in einer repräsentativen Befragung des Deutschen

Verkehrssicherheitsrates angegeben, durch Ablenkung schon einmal in

eine brenzlige Situation geraten zu sein".



Die Landespolizei hat das Thema erkannt: Allein im Jahr 2017 hat

sie bei Kontrollen 12.790 Verstöße wegen verbotener Handynutzung

festgestellt (+11 % gegenüber 2016). Bei der letzten TISPOL-Kontrolle

im März 2018 wurden landesweit 1.222 Verstöße wegen verbotener

Handynutzung geahndet. Zudem soll auf Initiative von

Schleswig-Holstein die Unfallursache Ablenkung in das

bundeseinheitliche Ursachenverzeichnis aufgenommen werden.



"Wir setzen auf Kontrollen und die Sensibilisierung der Menschen

für die Risiken: Telefonieren und das Texten während der Fahrt ist

genauso gefährlich wie das Fahren mit 0,8 - 1 Promille Blutalkohol.

Wer bei 50 km/h für zwei Sekunden WhatsApp checkt, ist fast 30 Meter

im "Blindflug" unterwegs", erklärt Behrends. "Das sind 30

lebensgefährliche Meter, die als Reaktions- und Bremsweg fehlen".



Der Gesetzgeber hat den Sanktionsrahmen des § 23 Abs. 1a StVO über

Mobil- und Autotelefone hinausgehend auf elektronische Geräte der

Kommunikation, Information oder Organisation deutlich erweitert und

mit höheren Bußgeldern belegt.



"Die Gründe für Ablenkung im Straßenverkehr sind vielfältig und

alle potentiell gefährlich. Die Nutzung von Kommunikationsmitteln

während der Fahrt erhöht das Unfallrisiko um mindestens das

Vierfache. Man muss aber ganz deutlich sagen: Alle Tätigkeiten, die

physisch, psychisch oder emotional ablenken, führen zu

Verkehrsunfällen - auch bei Radfahrern und Fußgängern", betont

Behrends.



Als Kombination mit dem verstärkten Blick auf Smartphones am

Steuer hat sich der zweite Kontrollschwerpunkt bewährt: die

Einhaltung der Gurtpflicht. Sicherheitsgurte retten Leben und die

Schwere der Unfallfolgen hängt oftmals davon ab, ob ein

Sicherheitsgurt angelegt war oder nicht.



"Wir haben im letzten Jahr weniger Verstöße gegen die Gurtpflicht

festgestellt: 20.233 Fahrerinnen und Fahrer waren nicht angeschnallt,

also 959 (-4,5%) weniger als im Vorjahr", resümiert Behrends. "Ich

sehe aber keinen Grund hier nachzulassen. Im Gegenteil: Wir werden

insbesondere auf die ordnungsgemäße Sicherung von Kindern in

Kraftfahrzeugen achten. Der Anteil der Kinder, die als Mitfahrer in

Kraftfahrzeugen verletzt werden, zeigt im 10-Jahres-Vergleich zwar

eine abnehmende Tendenz, bewegt sich aber noch immer auf hohem Niveau

mit 208 Verunglückten im Jahr 2017.



Einladung an Medienvertreterinnen und Medienvertreter:



Innerhalb der Kontrollwoche beteiligen sich alle

Polizeidirektionen am Donnerstag, den 20.09.2018, am Schwerpunkttag

"sicher.mobil.leben". Bei Interesse sind Sie herzlich eingeladen,

eine Kontrollstelle zu besuchen. Dazu bitten wir um Kontaktaufnahme

und Anmeldung bei den Pressestellen der Polizeidirektionen.



Im Bereich der Landeshauptstadt Kiel wird Innenstaatssekretär

Torsten Geerdts am frühen Nachmittag des 20.09. eine Kontrollstelle

besuchen. Bei Interesse an einer medialen Begleitung wenden Sie sich

bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel.



Die Landespolizei wird zeitnah nach der Schwerpunktwoche über die

Ergebnisse der Kontrollen berichten.



Ergänzende Informationen zu den Kontrollaktionen der

Landespolizei:



TISPOL (Traffic Information System Police) wurde durch die

Verkehrspolizeien Europas gegründet, um die Verkehrssicherheit und

Strafverfolgung europaweit zu verbessern. Das Hauptziel von TISPOL

ist die Reduzierung der Anzahl der Getöteten und Schwerverletzten auf

Europas Straßen. Die ständigen Schwerpunktthemen sind u.a.

Geschwindigkeit, Sicherheitsgurt, Alkohol und Drogen und auch der

gewerbliche Güter- / Personenverkehr.



Die Landespolizei kontrolliert regelmäßig das ganze Jahr über,

ergänzt diese Kontrollen jedoch mehrmals im Jahr mit europaweit

abgestimmten Schwerpunktwochen, zum Beispiel zu Alkohol und Drogen,

Schwerlastverkehr, Gurtpflicht und Handy oder Geschwindigkeit.









