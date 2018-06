von shz.de

21. Juni 2018, 12:23 Uhr

Lüneburg (ots) - ++ "Shisha-Bars" im Visier ++ Kontrollmaßnahmen

von Hauptzollämtern, Polizei und weiteren Behörden ++ mehr als 80

Einsatzkräfte kontrollieren vier Lokalitäten im Lüneburger

Stadtgebiet ++ 30 kg unversteuerten Wasserpfeifentabak sichergestellt

++ neun Verfahren nach dem SchwarzArbG ++ erhöhte CO-Messwerte in

Lokalitäten ++



Lüneburg



Mit dem Schwerpunkt Steueraufsichtsmaßnahmen, Schwarzarbeit,

Emissions- und Jugendschutz kontrollierten Hauptzollämter, Polizei

und Hansestadt Lüneburg in den Abendstunden des 20.06.18 insgesamt

vier sog. "Shisha-Bars" im Lüneburger Stadtgebiet. Im Einsatz waren

dabei mehr als 80 Einsatzkräfte aller beteiligten Behörden, darunter

auch diverse Fachermittler sowie Beamte der Bereitschaftspolizei und

Diensthundeführer. Die Polizei unterstützte dabei schwerpunktmäßig im

Rahmen der Amtshilfe die Kontrollmaßnahmen der Hauptzollämter

Lüneburg (Schwarzarbeit) und Hamburg-Hafen (Verstoß Tabaksteuer)

sowie die Stadt Lüneburg (Bereiche Ordnung und Bauamt). Ein weiteres

Augenmerk lag auf der Einhaltung des Jugendschutzes, so dass auch

Ermittler des Fachkommissariats Jugendkriminalität präsent waren.



In Absprache mit der Hansestadt Lüneburg wurden auch CO-Messungen

in den Lokalitäten durchgeführt, die auch in Hinblick auf die

Eigensicherung der Einsatzkräfte mit Betreten "Bars" durchgeführt

wurden. Dabei wurden in mehreren Fällen überhöhte CO-Messwerte

festgestellt. In einem Fall waren die Werte nach mehrmaliger Messung

so gravierend, dass die alarmierte Lüneburger Feuerwehr die

Keller-Lokalität belüften musste, um dem Grenzwert zu entsprechen.



Die Polizei stellte die Personalien von 17 Personen nach dem

Jugendschutzgesetz fest. Parallel überprüften die Einsatzkräfte der

Hauptzollämter insgesamt 19 Personalien, woraus neun Verfahren nach

dem Schwarzarbeitsgesetz resultierten (eine sehr hohe Quote). Darüber

hinaus waren zwei Asylbewerber illegal beschäftigt. Die Betroffenen

erwartet dabei nicht unerhebliche Bußgelder.



Die Betreiber von zwei "Shisha-Bars" erwartet darüber hinaus

Verfahren nach der Abgabenordnung (Steuervergehen). Dabei stellten

die Einsatzkräfte auch gut 30 kg unversteuerten Wasserpfeifentabak

sicher. Die aus den Kontrollen resultierenden Feststellungen und

Dokumentation gehen parallel den teilweise anwesenden Behörden zu,

die diese entsprechend bewerten.









