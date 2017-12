Seth - Schwerer Verkehrsunfall

von shz.de

erstellt am 04.Dez.2017 | 11:43 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag ist es in Seth zu einem schweren

Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW gekommen.



Gegen 23:05 Uhr befuhr ein Radfahrer die Straße Breiten Ende in

Richtung Kirchstraße. An der Einmündung wollte er nach rechts in die

Kirchstraße einbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein

vorfahrtsberechtigter PKW die Kirchstraße, von der Hauptstraße

kommend in Richtung Todesfelde. Im Einmündungsbereich kam es zum

Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem PKW. Der 16-jährige

Fahrradfahrer aus dem Kreis Segeberg wurde bei dem Unfall schwer

verletzt. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung ins AK

Heidberg. Die 37-jährige PKW-Fahrerin aus dem Kreis Segeberg blieb

unverletzt. Zur genauen Klärung des Unfallgeschehens wurde auf

Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel ein Sachverständiger

hinzugezogen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Arnd Habermann

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell