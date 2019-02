Serie von Pkw-Aufbrüchen

von shz.de

15. Februar 2019, 12:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - Witzhave



In der Zeit vom 13.02.2019 / 23.00 Uhr bis zum 14.02.2019 / 05.30

Uhr, kam es im Ortsgebiet von Witzhave zu einer Reihe von

Pkw-Aufbrüchen. Tatbetroffen waren die Straßen "Auf dem Heidlande",

Corbekstraße, Birkenallee, und Rausdorfer Weg. Es sind ausschließlich

Pkw der Marke Mercedes aufgebrochen worden. In allen Fällen drangen

der/die Täter durch Einschlagen einer Seitenscheibe ins

Fahrzeuginnere ein und entwendeten die Airbags. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens sowie der Wert des Stehlgutes stehen noch

nicht fest. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen

aufgenommen.



Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Pkw -Aufbrüchen machen?

Wem sind im Ortsgebiet von Witzhave verdächtige Personen oder

Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinwiese bitte an die Kriminalpolizei in

Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

Holger Meier

- Stabsstelle / Presse -

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell