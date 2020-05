Seniorin wurde Opfer einer Trickbetrügerin

Avatar_shz von shz.de

27. Mai 2020, 14:43 Uhr

Ratzeburg (ots) - 27. Mai 2020 | Kreis Stormarn - 26.05.2020 - Ahrensburg



Am Dienstagmittag (26.05.2020) wurde eine 81-jährige Rentnerin in Ahrensburg Opfer eines Trickbetruges. Gegen 14 Uhr kam es zu einer Geldübergabe eines unteren fünfstelligen Betrages, unmittelbar an der Haustür der Seniorin. Das Geld wurde in einem Umschlag an eine Frau übergeben, der wie folgt beschrieben wird:



- ca. 35 Jahre alt - ca. 170 cm groß - schlanke Statur - schwarze Haare - bekleidet mit schwarzen Schuhen, schwarzer Hose, schwarzer Jacke und schwarzer Mütze



Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde die ältere Dame gegen 12.00 Uhr von einer weiblichen Stimme angerufen, die sich als ihre Tochter ausgab und ihr von einem Immobilienerwerb berichtete. Sie wäre gerade bei einem Notar und müsste zum erfolgreichen Kauf der Immobilien eine Anzahlung in bar leisten.



Die ältere Dame aus Ahrensburg willigte der Anruferin, ihrer angeblichen Tochter, ein, ihr Bargeld auszuhändigen. Der Anrufenden gelang es letztlich auch noch, die Ahrensburgerin davon zu überzeugen, das Geld an eine "Notariatsmitarbeiterin" zu übergeben, welche wenig später an der Wohnanschrift auftauchte.



Erst nach einem späteren Telefonat mit der wirklichen Tochter stellte sich heraus, dass die Seniorin Betrügerinnen aufgesessen ist.



Die Polizei rät, stets skeptisch bei derartigen Anrufen zu sein. Lassen Sie sich nicht überrumpeln und nennen Sie nicht im Vorwege Namen von Familienangehörigen. Dies greifen Kriminelle auf und geben sich dann als diese aus. Rufen Sie unter den Ihnen selbst bekannten Rufnummern den Bekannten/Enkel/Verwandten zurück, um sich zu vergewissern. Informieren Sie die Polizei über 110, sollten Sie derartige Anrufe erhalten.



In diesem Fall sucht die Polizei nach Zeugen der Geldübergabe. Wer kann Angaben zur oben beschriebenen Person machen. Wem ist insbesondere in der Jägerstraße in Ahrensburg zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.



