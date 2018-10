Selent: Motorrad kollidiert mit Traktor auf B202

von shz.de

12. Oktober 2018, 10:43 Uhr

Selent (ots) - Donnerstagmittag, 11.10.2018, kam es auf der B202

zwischen Wittenberger Passau und Selent unter Beteiligung eines

Motorrades und einem Traktor zu einem Verkehrsunfall. Der überholende

Motorradfahrer bemerkte einen abbiegenden Traktor zu spät. Es kam zum

Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde leicht

verletzt, die Mitfahrerin aus dem Beiwagen hingegen schwer.



Der 63-jährige Motorradfahrer befuhr gegen 13 Uhr die B202 und in

Richtung Selent. Zeugenaussagen zufolge überholte er mit seinem

Beiwagenmotorrad mehrere Pkw und bemerkte dabei einen in gleicher

Richtung fahrenden aber nach links abbiegenden Traktor mit Anhänger

zu spät. Eine Kollision konnte nicht mehr verhindert werden. Die

Honda krachte gegen die Anhängerdeichsel vom Traktorgespann. Der

44-jährige Traktorfahrer kam mit dem Schrecken davon. Der

Motorradfahrer wurde bei diesem Unfall leicht verletzt, während seine

im Beiwagen sitzende 42-jährige Begleitung mit schweren Verletzungen

mittels Rettungshubschrauber nach Lübeck in ein Krankenhaus verbracht

werden musste. Lebensgefahr bestand nicht.



Philip Hunecke









Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell