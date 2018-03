Selent: Drei Pkw und ein Carport durch Feuer zerstört

von shz.de

29. März 2018, 13:33 Uhr

Selent (ots) - Mittwochabend, 28.03.2018, zerstörte ein Feuer in

Selent ein Carport und drei Pkw. Personen kamen nicht zu Schaden. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 19:15 Uhr hörten die Anwohner eines Reihenhauses im Rundweg

knackende Geräusche im Garten. Beim Blick aus dem Fenster stellten

sie fest, dass ihr an das Reihenhaus angrenzender Carport und drei

dort abgestellte Pkw brannten.



Obwohl die sofort alarmierte freiwillige Feuerwehr aus Selent den

Brand zügig löschen konnte, entstand an den drei Fahrzeugen der

Marken Mercedes, Opel und VW Totalschaden. Der Carport brannte

ebenfalls völlig herunter. Das Ausbrennen eines angrenzenden

Gartenschuppens konnte die freiwillige Feuerwehr verhindern.



Der durch den Brand entstandene Schaden kann noch nicht beziffert

werden. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei Plön

hat die Ermittlungen aufgenommen.



Matthias Felsch









