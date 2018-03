SEK-Einsatz nach angekündigter Bedrohung

von shz.de

15. März 2018, 09:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 15. März 2018 / Kreis Stormarn - 14.03.2018 -

Ahrensburg



Am 14.03.2018 kam es gegen 19:00 Uhr zu einem SEK-Einsatz im

Starweg in Ahrensburg, bei dem ein Schreckschussrevolver und ein

Schwert sichergestellt und ein Mann in Gewahrsam genommen wurde.



Ein 42-jähriger Ahrensburger kündigte einem Bekannten gegenüber

per SMS an, mehrere ihm namentlich bekannte Personen mit einem Gewehr

zu erschießen. Der Bekannte informierte daraufhin die Polizei.



Zu diesem Zeitpunkt konnte eine Gefahr für drei Männer im Alter

von 36, 39 und 40 Jahren nicht ausgeschlossen werden, woraufhin das

Wohnhaus des 42-jährigen von Polizeikräften weiträumig abgesperrt

wurde.



Der Wohnungsnehmer ist polizeilich nicht bekannt. Hinweise auf

einen berechtigten Waffenbesitz gab es nicht. Aufgrund der

vorliegenden Gefahrenlage wurde das Spezialeinsatzkommando alarmiert.

Die Beamten des SEK betraten gegen 19:00 Uhr die Wohnung und konnten

den 42-jährigen ohne jeden Widerstand in Gewahrsam nehmen.



Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. In der Wohnung konnten

dann ein Schreckschussrevolver und ein Schwert aufgefunden werden.

Der 42-jährige wurde zunächst in Gewahrsam genommen und dem

amtsärztlichen Dienst vorgeführt. Nach entsprechender Begutachtung

wurde der Ahrensburger wieder entlassen. Die Hintergründe zu dem

Vorfall sind noch unklar. Um 21:30 Uhr war der Einsatz beendet. Ein

Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet.









