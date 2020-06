Seit fünf Jahren ohne Führerschein endet in der Grenzkontrolle

Avatar_shz von shz.de

10. Juni 2020, 11:12 Uhr

Ellund (ots) - Gestern Nachmittag gegen 17:00 Uhr wurde ein schwarzer Audi A6 am ehemaligen Grenzübergang Ellund auf der BAB 7 im Zuge der Grenzkontrollen von Bundespolizisten gestoppt und kontrolliert. Der 63-jährige Fahrer konnte den Beamten auf Befragen keinen Führerschein vorlegen.



Ermittlungen ergaben, dass der Deutsche diesen bereits im Jahre 2015 wegen "zu hoher Punktezahl in Flensburg" abgeben musste und seither keine neue Fahrerlaubnis beantragt hatte. Ebenso stellte sich heraus, dass er bereits 2019 zwei Mal "erwischt" wurde und daraufhin zu weiteren Fahrerlaubnissperren verurteilt wurde.



Ihn erwartet jetzt eine erneute Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt mit seinem PKW wurde dem Mann untersagt.



