Schwesing: 36 Fahrer unter Drogeneinfluss - Ergebnisse der Kontrollen beim Bachblytenfest

15. Juli 2019, 08:53 Uhr

Schwesing (ots) - Anlässlich des 10. Bachblytenfestes in Schwesing

(12. - 14 Juli) führte das Polizeiautobahnrevier Nord, Fachdienst

Husum, am Freitag und Sonntag Kontrollen mit Unterstützungskräften

aus dem gesamten Land Schleswig-Holstein sowie des Zolls durch.

Drogenspürhunde von der Polizei und des Zolls kamen ebenfalls zum

Einsatz. Die Kontrollen verliefen entspannt und friedlich.



Wegen des Auffindens unterschiedlicher Drogen (Cannabis, LSD,

Amphetaminen, Kokain, Crack) wurden 41 Anzeigen wegen des Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Bei 36 Fahrern wurden

Blutproben entnommen, da sie im Verdacht stehen, ihr Fahrzeug unter

dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Weiterhin werden

19 Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie fünf Verstöße gegen das

Waffenrecht zur Anzeige gebracht.



70 Atemalkoholtest wurden durchgeführt. Erfreulich war, dass

keiner der Fahrer wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht

werden musste.



Insgesamt wurden an beiden Tagen 1030 Fahrzeuge kontrolliert.









