Schwerlastkontrollen offenbaren diverse Mängel

31. Januar 2019, 08:23 Uhr

Ratzeburg (ots) - 31. Januar 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg

- 28.-30.01.2019 BAB 24



Bereits seit dem 28.01.2019 bis zum 30.01.2019 führten Beamte des

Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Ratzeburg stationäre und mobile

Verkehrskontrollen auf der BAB 24 durch. Ein besonderes Augenmerk

wurde hier auf den Schwerpunkt Schwerlastverkehr gelegt. An den

Einsatztagen waren insgesamt 17 Beamte beteiligt.



Die Beamtinnen und Beamten fertigen vor dem Hintergrund einiger

Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht seitens der Fahrer sechs

Anzeigen. Die Männer hatten sich zuvor nicht an die Einhaltung der

vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten gehalten.



Für den Fahrer einer Sattelzugmaschine endete die Fahrt an der

Kontrollstelle, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

war. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Bei zwei Sattelzügen lag keine gültige Genehmigung für den

Güterverkehr vor, so dass bis zur Vorlage einer Genehmigung auch hier

die Weiterfahrt untersagt wurde.



Bei einem Fahrzeugführer eines Klein-Lkw besteht der Verdacht sein

Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmittel geführt zu haben. Ein

durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Die Einsatzkräfte

ordneten darauf die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten die

Weiterfahrt und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.



Erschreckend ist anzumerken, dass eine Vielzahl von kontrollierten

Klein-Lkw, zum Teil erheblich, überladen war. Allein neun

Fahrzeugführern wurde hier die Weiterfahrt untersagt. Mehrere

Ordnungswidrigkeiten insbesondere aufgrund nicht mitgeführter

Dokumente und technischer Mängel sowie einige Kontrollberichte

ergänzten die polizeilichen Maßnahmen.









