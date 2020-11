Schwerer Verkehrsunfall auf der B 203 Höhe Elsdorf-Westermühlen

Avatar_shz von shz.de

20. November 2020, 07:23 Uhr

Elsdorf-Westermühlen ( Kreis RD-Eck ) (ots) - Am gestrigen frühen Abend gegen 17.45 Uhr kam der PKW Mercedes eines älteren Ehepaars aus bisher ungeklärten Umständen von der Fahrbahn der B 203 Höhe Elsdorf-Westermühlen ab und prallte gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Die 77 jährige Fahrerin kam schwerverletzt in das Krankenhaus nach Heide, ihr 81 jähriger Ehemann, der auf dem Beifahrersitz saß, kam lebensgefährlich verletzt in die Imlandklinik nach Rendsburg. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B 203 voll gesperrt werden, der Verkehr wurde abgeleitet.

