Schwentinental: Person bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Avatar_shz von shz.de

03. März 2020, 10:03 Uhr

Schwentinental (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag um 00:25 Uhr kam es

in der Preetzer Chaussee in Schwentinental in Höhe der Weinbergsiedlung zu einem

Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Skoda eingeklemmt und schwer verletzt

wurde.



Der 23-Jährige befuhr mit seinem Skoda Octavia die Preetzer Chaussee (B 76) in

Fahrtrichtung Preetz als er nach eigenen Angaben einem Reh nach links

ausgewichen sei und in der Folge frontal gegen einen Baum prallte. Der Mann

wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Weitere Personen befanden sich nicht in

dem Fahrzeug.



Neben zwei Streifenwagen der Polizeistationen Preetz und Schwentinental waren

auch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Preetz und der Rettungsdienst im

Einsatz.



Die Feuerwehr befreite den jungen Mann aus seinem Fahrzeug. Er zog sich bei dem

Unfall neben einer Verletzung am Arm eine schwere Beinverletzung zu und wurde in

ein Kieler Krankenhaus eingeliefert. Hinweise auf Alkohol - oder Drogenkonsum

liegen nach bisherigem Ermittlungsstand nicht vor.



An dem Skoda entstand hoher Sachschaden und er musste abgeschleppt werden.



Während der Bergungsmaßnahmen wurde die B 76 vorübergehend voll gesperrt.



