Schwentinental: Fünf Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall

Schwentinental (ots) - Am Samstagabend, 26. August 2017, wurden

fünf Personen bei einem schweren Verkehrsunfall in Schwentinental

verletzt. Ein Pkw-Fahrer hatte beim Abbiegen einen Entgegenkommenden

übersehen und war mit diesem zusammengestoßen. Ein Fahrzeugführer

musste schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An

beiden Pkws entstand Totalschaden.



Gegen 20:00 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Opel die L 52

vom Ostseepark kommend in Richtung Klausdorf. An der Kreuzung zur

Preetzer Chaussee wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er

einen aus Klausdorf kommenden Mercedes und stieß mit diesem zusammen.



Der Opelfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Seine beiden 25- und

38-jährigen Beifahrer wurden leicht verletzt.



Der 50-jährige Mercedes-Fahrer und seine 47-jährige Beifahrerin

wurden leicht verletzt.



An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird

auf 15.000,- Euro geschätzt.



Matthias Felsch









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 28.Aug.2017 | 11:03 Uhr