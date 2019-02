Schwentinental: Fliegerbomben erfolgreich entschärft

von shz.de

07. Februar 2019, 14:03 Uhr

Schwentinental (ots) - Die beiden in Schwentinental aufgefundenen

Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg sind Donnerstagmittag erfolgreich

und ohne nennenswerte Probleme entschärft worden. Gegen 13:30 Uhr

konnten die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes Entwarnung geben.



Die Evakuierung des Sperrgebiets verlief ebenfalls ohne

nennenswerte Probleme. Die Sperrungen werden in den nächsten Minuten

aufgehoben.



