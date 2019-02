Schwentinental: Bombenentschärfung erfolgreich beendet

von shz.de

04. Februar 2019, 13:53 Uhr

Schwentinental (ots) - Die Bombenentschärfung in Schwentinental

ist soeben erfolgreich beendet worden. Die Sperrungen sind ab sofort

aufgehoben.



Um 11 Uhr waren die Straßensperrungen eingerichtet worden. Die

Bundesstraße 76 war ab 12 Uhr gesperrt. Die polizeilichen Maßnahmen

verliefen an sich problemlos.



Matthias Arends









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell