Schwentinental: 27 Jähriger in Untersuchungshaft

Schwentinental (ots) - In den frühen Morgenstunden des 26.

November soll ein 27-jähriger Mann in Klausdorf/Schwentinental in

mindestens fünf Fällen versucht haben, in Wohnungen einzudringen.

Auch mehrere PKW-Aufbrüche werden ihm zugeordnet.



Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers nahmen den Mann gestern gegen

05:30 Uhr vorläufig fest. Nach weiteren Ermittlungen durch die

Kriminalpolizeistelle Plön wurde der Tatverdächtige heute auf Antrag

der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ

antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen der

Kripo dauern an.



Auf die Spur des Mannes kam die Polizei durch Hinweise aus der

Bevölkerung. Aus diesem Grunde erwähnen wir auch in dieser

Pressemeldung, wie wichtig für unsere Arbeit derartige Mitteilungen

über den Polizeiruf 110 sind.



