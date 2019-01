"Schwarzfahrer" leistet Widerstand und tritt Bundespolizisten

von shz.de

24. Januar 2019, 15:23 Uhr

Bredstedt (ots) - Gestern Abend gegen 19.45 Uhr wurde eine Streife

der Bundespolizei zu einem Einsatz auf der Bahnstrecke von Niebüll

nach Husum gerufen. Eine Zugbegleiterin hatte offensichtlich

Schwierigkeiten mit einem Mann ohne Fahrkarte. Bei Eintreffen des

Zuges im Bahnhof Bredstedt nahmen sich die Beamten des Sachverhaltes

an. Es wurde der betreffende Reisende angetroffen. Bei der

Personalienfeststellung leistete der Mann Widerstand und verletzte

einen Bundespolizisten mit Fußtritten. Der 23-Jährige musste mit

einfacher körperlicher Gewalt zur Ruhe gebracht werden. Die Beamten

mussten ihm Handschellen anlegen.



Nachdem der Mann sich beruhigt hatte wurde er an die

Bahnhofsmission in Husum übergeben. Ihn erwarten nun Strafanzeigen

wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Erschleichen von

Leistungen.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell