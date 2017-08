Schwarzenbek: Festnahme nach Raub auf Discounter

Ratzeburg (ots) - Am 01.08.2017 kam es zu einem Raub auf einen

Discounter in der Möllner Straße (Schwarzenbek). Dabei konnte der

Tatverdächtige festgenommen werden.



Gegen 11:40 Uhr betrat ein Mann den Discounter und forderte von

einer 45 Jahre alten Kassiererin unter Vorhalt eines Messers die

Herausgabe eines Kasseneinsatzes. Nach Herausgabe flüchtete der Mann

sofort vom Tatort.



Ein 40-jähriger Kunde nahm sofort die Verfolgung auf. Diesem

schlossen sich ein 30-jähriger und ein 71-jähriger Radfahrer an. Die

drei Zeugen verfolgten den Mann bis in den Verbrüderungsring, wo sie

diesen einholen und kurzzeitig festhalten konnten. In diesem Moment

traf bereits eine alarmierte Streife des PR Schwarzenbek ein, die den

Tatverdächtigen dann festnehmen konnte. Bei dem Mann konnte noch der

Kasseneinsatz aufgefunden werden.



Die Kassiererin blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.



Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen einschlägig

polizeilich bekannten 38-jährigen Schwarzenbeker. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Lübeck wird dieser heute dem Haftrichter

vorgeführt werden.









