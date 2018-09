Schutznetz für Soccerplatz entwendet

von shz.de

10. September 2018, 13:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 10. September 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg -

08.09.2018 - Mölln Während der Zeit von 07.09.2018, 17:00 Uhr bis

08.09.2018 08:00 Uhr wurde auf dem Waldsportplatz in Mölln das

Schutznetz vom Soccerplatz entwendet



Das Netz wurde abgeschnitten und auf einer Seite komplett

entwendet. Es handelt sich dabei um ein grünfarbenes Netz aus

Synthetikfasern mit etwa 3 Metern Höhe und 20 Metern Länge. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 1500,- Euro.



Die Soccer-Anlage gehört der Stadt Mölln und steht Jedermann

jederzeit kostenlos zur Nutzung zur Verfügung.



Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Wer hat

am Freitagabend, bzw. Freitagnacht verdächtige Personen oder

Fahrzeuge am oder in der Nähe des Tatortes gesehen? Zeugenhinweise

bitte an die Polizeistation Mölln unter der Telefonnummer

04152/8099-0.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell