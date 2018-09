Schutzgewahrsam und Verhaftung durch Bundespolizei

von shz.de

13. September 2018, 11:13 Uhr

Neumünster (ots) - Innerhalb von 24 Stunden trafen

Bundespolizisten am Bahnhof Neumünster auf vier Personen, die zur

Fahndung ausgeschrieben waren.



Gestern Morgen gegen 06.30 Uhr wurden Bundespolizisten im Bahnhof

Neumünster auf einen Mann aufmerksam, der auf dem Bahnsteig hockte.

Der Mann machte einen verwirrten Eindruck. Zu seinem eigenen Schutz

nahmen die Bundespolizisten ihn in Schutzgewahrsam. Nach

Identitätsfeststellung, es handelte sich um einen 25-Jährigen, ergab

ein Atemalkoholtest einen Promillewert von 1,7. Er wurde in

Begleitung eines Bundespolizisten mit dem Rettungswagen ins

Krankenhaus verbracht.



Heute Morgen gegen 00.45 Uhr wurde bei einer Kontrolle eine Frau

festgestellt, gegen die ein Haftbefehl vorlag. Die 61-Jährige wurde

von der Staatsanwaltschaft wegen Erschleichen von Leistungen gesucht.

Da sie die festgelegte Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde sie

in die JVA eingeliefert.



Und gegen 01.15 Uhr wurden zwei Jugendliche angetroffen, die zur

Ingewahrsamnahme ausgeschrieben waren. Die beiden 13 und 14-Jährigen

waren aus einer Jugendeinrichtung abgängig.









