23. September 2019, 15:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - 23. September 2019 | Kreis Stormarn -

23.09.2019 Hoisdorf



In den frühen Morgenstunden (00:40 Uhr) ist es in der Straße

Viehkaten in Hoisdorf zu einem Schuppenbrand gekommen.



Bei Eintreffen der Polizei brannte der Schuppen, eine freistehende

Holzhütte, bereits in voller Ausdehnung. In der Holzhütte befanden

sich diverse Malerutensilien und Ölgemälde, da es als Atelier genutzt

wird.



Verletzt wurde durch das Feuer niemand.



Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.



Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen. Diese dauern noch an.









