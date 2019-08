Schulbeginn: Eindringlicher Appell der Bundespolizei anl. des Bahnunfalls in Techau

von shz.de

08. August 2019, 11:03 Uhr

Kiel (ots) - Bundespolizei fordert Verkehrsteilnehmer eindringlich

zur Beachtung der Regeln und Verbote an Bahnanlagen auf. Gerade

gestern, 07.08.2019, kam in Techau ein Mann ums Leben, weil er trotz

geschlossener Schranken einen Bahnübergang überqueren wollte.



"Bahnanlagen sind keine Spielplätze. Züge werden schneller und

leiser und können nicht schnell bremsen. Sogwirkung von

vorbeirasenden Zügen und Bahnstrom sind weitere Gefahren.



Gerade auch vor Beginn des neuen Schuljahres fordern wir alle

Verkehrsteilnehmer auf, sich an geltende Regeln zu halten und kein

schlechtes Vorbild für Kinder und Jugendliche zu sein. Kinder können

die vorhandenen Gefahren oftmals nicht einschätzen.



Bahnstrecken dürfen nur an dafür vorgesehenen Stellen überquert

werden. Auch Personen in den fahrenden Zügen können gefährdert

werden, wenn Schnellbremsungen eingeleitet werden müssen.



Rote Warnlichter sowie geschlossene Schranken sind ein eindeutiger

Hinweis und eine Warnung, dass die Durchfahrt eines Zuges unmittelbar

bevorsteht. Nur das Einhalten dieser Regeln verhindert tödliche

Unfälle und entsetzliche Bilder.



Seien sie bitte Vorbild, denken sie auch an den bevorstehenden

Schulbeginn."









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Kiel

Pressesprecher

Gerhard Stelke

Telefon: 0431 98 071 119

mobil : 0171 24 72 898

E-Mail: gerhard.stelke@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell