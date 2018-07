Schülp / Nortorf / Kreis RD-ECK - Reh aus Regenauffangbecken befreit

von shz.de

20. Juli 2018, 12:13 Uhr

Schülp / Nortorf / Kreis RD-ECK (ots) - 180720-2-pdnms Reh aus

Regenauffangbecken befreit



Schülp / Nortorf / Kreis RD-ECK. Ein in ein Regenauffangbecken

nahe der Biogasanlage Schülp gerutschtes Reh wurde heute (20.07.18,

kurz nach 8 Uhr) der Polizei Nortorf gemeldet. Aus eigener Kraft

konnte sich das junge Reh nicht aus dem mit einer Folie ausgelegten

Becken befreien. Mit Unterstützung der Feuerwehr Schülp und

Bauarbeitern gelang es jedoch wenig später, das erschöpfte Tier aus

seiner misslichen Lage zu befreien. Nach einer kurzen Phase der

Erholung verschwand es in einem Maisfeld.



