Schönkirchen: Auto gewaschen - Führerschein weg

30. September 2019, 09:23 Uhr

Schönkirchen (ots) - Samstagmittag stellten Beamte des 4. Reviers

den Führerschein eines alkoholisierten Mannes an einer Schönkirchener

Tankstelle sicher. Dieser hatte zuvor selbst die Polizei gerufen.



Den Anruf tätigte der 57-Jährige, da er gegen 13:45 Uhr während

der Benutzung der SB-Autowaschanlage an der Tankstelle in der

Schönberger Landstraße mit zwei anderen Kunden in Streit geraten war.

Die Beamten bemerkten vor Ort die lallende Aussprache des Mannes. Ein

freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille,

so dass eine Blutprobenentnahme zur genauen Bestimmung des Wertes

angeordnet wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.



