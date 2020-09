Schönkirchen: 15-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Avatar_shz von shz.de

14. September 2020, 13:43 Uhr

Schönkirchen (ots) - Montagmorgen ist es in Schönkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einer Autofahrerin gekommen, bei dem die 15-Jährige leichte Verletzungen erlitt.



Das Mädchen befuhr gegen 08:15 Uhr den kombinierten Geh- und Radweg der Schönberger Landstraße. In dem Moment, als sie die Einmündung zur Straße Feldbarg passierte, bog von dort eine 40-Jährige in die Schönberger Landstraße ab und erfasste die vorfahrtberechtigte Radfahrerin. Sie stürzte, erlitt diverse Prellungen und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.



