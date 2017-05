Schönberg: Zuwendung für verletzten Polizeibeamten - Übergabe am 31. Mai

Schönberg (ots) - Der Vorsitzende des Hilfs- und

Unterstützungsfonds, Herr Landtagspräsident Klaus Schlie, wird am

Mittwoch, den 31. Mai um 15.30 Uhr in den Räumen der

Polizeizentralstation Schönberg/H, Knüll 13, 24217 Schönberg, für

einen Hauptkommissar eine Zuwendung für Kur- und Betreuungsmaßnahmen

übergeben.



Der zum Tatzeitpunkt 59-jährige Polizeibeamte und sein Kollege

entdeckten im Rahmen einer Streifenfahrt in der Probstei am 6.

Oktober 2016 zwei Männer, die sich verdächtig verhielten. Die Beamten

stellten deren Personalien fest. Einer der Männer verhielt sich

zunächst kooperativ. Plötzlich widersetzte er sich massiv der

Maßnahme, so dass eine Festnahme durch die Polizei erfolgen musste.



Beim Anlegen der Handfessel wehrte sich der verdächtige Mann

erheblich, riss sich los und trat mit Füßen auf den Schönberger

Polizeihauptkommissar ein. Der Beamte zog sich eine Verletzung am

linken Fußgelenk und am Bein zu, die von dem später hinzugezogenen

Notarzt als Bruch des linken Wadenbeins diagnostiziert wurde.



Der Polizist kam in die zentrale Notaufnahme nach Kiel, wurde

stationär aufgenommen und dann operiert. Es folgten mehrere Monate

Dienstunfähigkeit. Er ist erst seit März 2017 wieder voll

dienstfähig. Der Beamte erhält für sich und seine Lebensgefährtin

einen Kur- und Betreuungs-aufenthalt auf der Insel Rügen im

Mecklenburg Vorpommern.



Der Hilfs- und Unterstützungsfonds für Polizeibeschäftigte und

deren Familien in Not e.V. ist eine gemeinnützige Einrichtung, die es

sich seit dem Jahre 2001 zur Aufgabe gemacht hat, im Dienst schwer

verletzten oder gar getöteten Polizeibeamten bzw. deren Angehörigen

und Familien in ihrer schwierigen Situation mit einer Zuwendung, die

den speziellen Verhältnissen angemessen ist, unter die Arme zu

greifen.



Der Hilfs- und Unterstützungsfonds der Polizei hat seit Bestehen

in über 90 Fällen bei Polizeibeamtinnen und -beamten, die bei

Einsätzen Opfer von gewalttätigen Angriffen wurden und sich dabei

schwere Verletzungen zugezogen hatten, unterstützt. Dabei wurden

Zuwendungen in Höhe von ca. 160.000 EUR ausgezahlt. Der Vorsitzende

des Hilfs- und Unterstützungsfonds der Polizei Klaus Schlie: "Wir

sind uns darüber im Klaren, dass diese Unterstützung weder eine

Verarbeitung der Erlebnisse noch eine Wiedergutmachung darstellen

kann. Sie ist aber ein Zeichen gesellschaftlicher Solidarität."



2016 gab es in Schleswig-Holstein 1.268 Fälle von

Widerstandshandlungen und Gewaltdelikte, in denen 441 Beamtinnen und

Beamte verletzt wurden. Das bedeutet, durchschnittlich jeden Tag hat

es in Schleswig-Holstein mehr als drei Übergriffe gegeben. Die

Vorfälle ereigneten sich im überwiegenden Teil bei dem "normalen"

Polizeidienst wie Präsenzstreifen, Familienstreitigkeiten, aber auch

bei Festnahmen und Durchsuchungen.



Der Hilfsfonds arbeitet rein ehrenamtlich, er verfügt

ausschließlich über Spenden von Bürgerinnen und Bürgern, die sich der

Arbeit der Polizei verpflichtet fühlen.



Oliver Pohl









Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

