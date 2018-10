Schönberg: Vier Festnahmen nach Müllcontainerbrand im Friedhofsweg und Sachbeschädigung an der Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg

von shz.de

02. Oktober 2018, 12:13 Uhr

Schönberg (ots) - Am Dienstagabend gegen 21 Uhr wurde die

Freiwillige Feuerwehr Schönberg alarmiert, da im Friedhofsweg ein

Altpapiercontainer in Brand gesetzt wurde.



Noch während der Löscharbeiten mussten die ebenfalls beim Feuer

eingesetzten Beamten der Polizeistation Schönberg abgezogen werden

und zur naheliegenden Schule verlegen, da die Freiwillige Feuerwehr

Schönberg im Bereich mehrere Jugendliche feststellte und diese

verfolgte.



Während der Verfolgung stellte die Freiwillige Feuerwehr fest,

dass bei der Schule eine Fensterscheibe beschädigt war. Es stand

somit zunächst der Verdacht im Raum, dass in die Schule eingebrochen

wurde.



Zwecks Fahndungmaßnahmen wurden zusätzliche Polizeikräfte aus

Kiel herangezogen.



Letztlich konnten vier Jugendliche im Alter von 15-17 Jahren im

Umkreis der Schule vorläufig festgenommen werden, die sowohl für den

Containerbrand als auch für die gemeinschädliche Sachbeschädigung an

der Schule als Tatverdächtige in Frage kommen.



Einer der Jugendlichen leistete während der polizeilichen

Maßnahmen Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Verletzt wurde

hierbei niemand.



Drei der Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten

übergeben. Einer der Jugendlichen, der den Widerstand leistete, wurde

in Absprache mit dem zuständigen Jugendamt und seiner

Erziehungsberechtigten durch die eingesetzten Beamten dem

Polizeigewahrsam in Kiel zugeführt.



Entsprechende Strafanzeigen werden gefertigt.



Stefanie Metz









