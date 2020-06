Schönberg: Kripo sprachlos: „Schäbiger geht es kaum.“

Avatar_shz von shz.de

29. Juni 2020, 15:13 Uhr

Schönberg (ots) - Der Leiter der Kriminalpolizei Plön Thorsten Ritter ist sprachlos. Er hat in seiner Dienstzeit schon viel erlebt. Doch immer wieder müssen er und seine Mitarbeiter Fälle ermitteln, die sie emotional aufwühlen.



Einen solchen Vorgang bekommen die Kriminalisten jetzt von Kollegen der Polizeistation Schönberg zugestellt. Es geht dabei um den Diebstahl eines Krankenfahrstuhls.



Am Sonntag, den 28. Juni, wurde dieser von der Terrasse eines Hauses in der Albert-Koch-Straße in Schönberg entwendet. Das Ladegerät des Fahrstuhls wurde zurückgelassen. Mit vollen Akkus kann eine Strecke von bis zu 20 Kilometern zurückgelegt werden.



Weder die 60-jährige Besitzerin des Rollstuhls, die auf diesen angewiesen ist, noch ihr Mann haben den Diebstahl bemerkt. Da der Rollstuhl rund 130 Kilogramm wiegt, gehen die Ermittler davon aus, dass er nicht getragen, sondern gefahren wurde. Sie sicherten am Tatort bereits erste Spuren.



Jetzt sucht die Kripo Zeugen, die am Sonntag zwischen 00:30 und 06:00 Uhr zur Tat passende Beobachtungen gemacht haben. Diese sollten sich unter 04522-5005-201 bei der Kriminalpolizei melden.



Oliver Pohl



