Schönberg: Betrunkene Frau verursacht Verkehrsunfall

Avatar_shz von

22. Februar 2022, 09:29 Uhr

Schönberg (ots) -

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat eine Betrunkene einen Verkehrsunfall in Schönberg verursacht und dabei zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Sie selbst erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 00:40 Uhr hörten zwei Beamte der Polizeistation Schönberg beim Verlassen ihres Dienstwagens an der Dienststelle in der Straße Knüll einen lauten Knall, der offenbar aus der angrenzenden Ostseestraße kam. Sie sahen, dass in nur etwa 100 Meter Entfernung ein Wagen in ein geparktes Auto gefahren war.

Vor Ort stellten sie fest, dass die 19 Jahre alte Fahrerin beim Abbiegen von der Albert-Koch-Straße nach links in die Ostseestraße die Kontrolle über ihren Mitsubishi verlor und gegen einen geparkten VW Polo gefahren war. Durch den Aufprall schob sich der Polo in einen ebenfalls in einer Parkbucht stehenden Fiat Stilo.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Ihre Mitfahrerin im Alter von 18 Jahren sowie die beiden 17 Jahre alten Mitfahrer blieben unverletzt. Bei der Fahrerin stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille.

Ein Polizeiarzt entnahm anschließend Blutproben. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel ein und stellten den Führerschein der Frau sicher.

An den drei Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 12.500 Euro. An dem Mitsubishi, der abgeschleppt werden musste, dürfte ein Totalschaden entstanden sein.

