Schneller Erfolg der Polizei nach einem Handydiebstahl

29. März 2018, 14:43 Uhr

Itzehoe (ots) - Am 29.03.2018, gegen 03:08 Uhr, hatte sich 36

jährige Brunsbüttlerin in der Bahnhofstraße 32, Itzehoe

(Bahnhofsgebäude) aufgehalten, als sie von einer ca. 26 Jahre alten

männlichen Person angesprochen wurde. Nach einem kurzen Gespräch riss

dieser der Geschädigten ohne Vorwarnung das Handy aus der Hand und

verließ das Bahnhofsgebäude in Richtung Innenstadt. Durch das

schnelle reagieren der Polizei und der guten Täterbeschreibung konnte

der afghanische Täter noch in der Feldschmiede festgenommen werden.

Anschließend konnte die Polizei das Handy wieder an die Geschädigte

aushändigen.



