Schneller Einsatz von drei Feuerwehren verhindert Großfeuer - 1 Person mit Rettungshubschrauber im Verbrennungszentrum

Pinneberg (ots) - In einem Industrieunternehmen für

Straßenmarkierungsmaschinen brach am Freitagmittag, aus bislang

ungeklärter Ursache, ein Feuer im Bereich einer Maschine aus. Bereits

in der ersten Alarmierung war mit dem Stichwort FEU G (Feuer, größer

Standart) von einer brennenden Industriehalle die Rede. Neben der

zuständigen Feuerwehr Egenbüttel wurde initial auch die Feuerwehr

Rellingen alarmiert.



Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen die Flammen bereit aus

dem Dach der Halle. Eine schwer verletzte Person hatte sich bereits

in Sicherheit bringen können. Sie wurde umgehend vom Rettungsdienst

behandelt und mit schweren Brandverletzungen im Gesicht von einem

Rettungshubschrauber in ein Zentrum für Brandverletzte geflogen.



Aufgrund der Lage erhöhte Einsatzleiter Kai-Uwe Otto die

Alarmierungsstufe auf FEU2XY (Feuer, 2 Löschzüge an der

Einsatzstelle, Gefahrguteinsatz, Menschenleben in Gefahr).



In der Halle wurde Granulat für Straßenmarkierungen gelagert. Die

Fachberater des ABC-Dienstes unterstützten die Einsatzleitung vor

Ort, mussten aber nicht weiter tätig werden. Die Feuerwehr Halstenbek

unterstützte mit einer Drehleiter und weiteren

Atemschutzgeräteträgern. Sie bräuchten aufgrund des raschen

Löscherfolges jedoch nicht eingegrenzt werden. Insgesamt konnten die

Einsatzkräfte durch das konsequente Vorgehen eine Ausbreitung des

Feuers verhindern und großen Sachschaden abwenden.



Zur Höhe des Sachschadens und zur Brandursache können seitens der

Feuerwehr keine Aussagen getroffen werden.



Einsatzkräfte: FF Egenbüttel: 3 Fahrzeuge, 14 Kräfte FF Rellingen:

5 Fahrzeuge, 35 Kräfte FF Halstenbek: 4 Fahrzeuge, 28 Kräfte

Rettungsdienst: 7 Fahrzeuge, 13 Kräfte Polizei: 3 STW, 6 Beamte KFV

Pinneberg: Kreisbrandmeister, stv. Kreisbrandmeister, 2

Pressesprecher



Einsatzleiter: Kai-Uwe Otto (Ortswehrführer Rellingen)









