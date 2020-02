Schmalfeld - vermisste Frau A. tot aufgefunden

Avatar_shz von shz.de

25. Februar 2020, 14:52 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 21.02.20 wurde die vermisste Frau A. tot im

Naturschutzgebiet aufgefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die genauen

Todesumstände, Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen nicht vor.



Die Seniorin galt seit dem 8.12.2019 als vermisst und war häufig in der

Schmalfelder Umgebung spazieren.



