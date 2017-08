Schmalfeld - Diebstahl auf Baustelle an der Schmalfelder Au

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es auf einer

Baustelle in Schmalfeld zu einem Diebstahl gekommen, zu dem die

Polizei um Zeugenhinweise bittet.



Gegen 7:00 Uhr am Montagmorgen bemerkte ein Verantwortlicher der

Baustelle im Marskamp an der Schmalfelder Au, dass eine Tauchpumpe

samt Zubehör im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet worden war.

Der 64jährige Mann gab an, dass er die fehlende Pumpe zuletzt am

Freitag gegen 14:00 Uhr kontrolliert habe.



Erkenntnisse zu Tatverdächtigen oder der Fluchtrichtung liegen

bisher nicht vor.



Hinweise zu diesem Diebstahl nehmen die Ermittler der Polizei

Kaltenkirchen unter 04191-30880 entgegen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Markus Bitter

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0151-11717416

E-Mail: Markus.Bitter@polizei.landsh.de



