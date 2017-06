Schlichting: Wer hat den Wagen in den Graben gelenkt?

Schlichting (ots) - Nachdem es in der Nacht zu heute in

Schlichting einen Unfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs

gegeben hat, bleibt im Rahmen der Ermittlungen zu klären, wer zur

Unfallzeit am Steuer saß.



Gegen 03.00 Uhr war ein BMW auf der Landesstraße 302 aus Richtung

Hennstedt kommend in Richtung Rehm-Flehde-Bargen unterwegs. In Höhe

der Anschrift Kleinmoor 1 in Schlichting kam der Wagen von der Straße

ab, drehte sich und beschädigte Gartenpfosten eines Anwesens, Bäume,

Leitpfosten und zwei Mülltonnen. Zeugen nahmen den durch den Unfall

verursachten Lärm wahr und sahen gerade noch ein Auto mit

quietschenden Reifen in Richtung Hennstedt davonfahren. Sie

alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte mussten nicht lange nach

Hinweisen auf den Flüchtigen suchen, denn an der Unfallstelle

entdeckten sie unter anderem ein Autokennzeichen. Nachdem die Beamten

den Fahrzeughalter an der Halteranschrift nicht antrafen,

recherchierten sie weiter und machten einige Familienangehörige aus.

Diese wussten bereits von dem Unglück und machten unterschiedliche

Angaben zum Unfallfahrer. Letztlich erreichten die Polizisten den

jungen Halter doch noch - er absolvierte einen Atemalkoholtest mit

einem Ergebnis von 1,18 Promille - der Fahrer wollte er allerdings

nicht gewesen sein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft

stellten die Beamten den BMW des Dithmarschers und seinen

Führerschein sicher. Zudem musste sich der 21-Jährige der Entnahme

einer Blutprobe unterziehen und seine Kleidung zu

Untersuchungszwecken abgeben. Die Kleidung einer weiteren Person

behielten die Einsatzkräfte ebenfalls ein - letztlich wird die

Auswertung aller Beweismittel hoffentlich Aufschluss darüber geben,

wer mit dem Wagen unterwegs gewesen ist und den Sachschaden in Höhe

von mindestens 1.000 Euro angerichtet hat.



Merle Neufeld









Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe

