Schlichting: Unfall auf der Landesstraße 302

23. März 2020, 10:13 Uhr

Schlichting (ots) - Am Sonntagmorgen ist es in Schlichtung zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs gekommen. Die Insassin erlitt dabei leichte Verletzungen, an dem Wagen entstand Totalschaden.



Gegen 07.45 Uhr war eine Dithmarscherin in einem Peugeot auf der Landesstraße 302 aus Richtung Schlichting kommend in Richtung Rehm-Flehde-Bargen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet die Seniorin ungebremst nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfahl und einen Baum, überschlug sich und kam hinter einem Straßengraben auf einer Weide zum Stillstand. Im Zuge des Unglücks zog sich die 72-Jährige leichte Verletzungen zu, an ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.



Aufgrund auslaufenden Motoröls rückten die Freiwillige Feuerwehr und der Löschzug Gefahrgut an. Die Bergung des Fahrzeugwracks übernahm ein Abschleppunternehmen.



