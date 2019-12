Schleswig - Verkehrskontrollen in Schleswig - Große Akzeptanz bei den Autofahrern

Avatar_shz von shz.de

13. Dezember 2019, 10:13 Uhr

Schleswig (ots) - In den Donnerstagnachmittag - und Abendstunden (12.12.19)

führte das Polizeirevier Schleswig mit Unterstützung des PABR Nord

Verkehrskontrollen im Schleswiger Stadtgebiet durch. "Obwohl ich jetzt zu spät

zu meinem Termin komme, gut, dass Sie Kontrollen durchführen." So oder ähnlich

positiv reagierten die Autofahrer auf die durchgeführten Kontrollen. Es wurden

diverse Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Unter anderem wurde in der

Königstraße ein Opelfahrer unter Drogeneinfluss kontrolliert, dem bereits vor

zwei Jahren der Führerschein entzogen wurde, weil er nach dem Konsum von

Betäubungsmitteln ein Fahrzeug geführt hatte. Es wurde eine Blutprobe entnommen.

Ansonsten wurden sieben Verkehrsteilnehmer festgestellt, die ihren

Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten, darunter ein Kind. Außerdem waren zwei

Kinder ohne jegliche Sicherung im elterlichen Fahrzeug unterwegs. Ein Autofahrer

wurde erwischt, als er entgegengesetzt einer Einbahnstraße fuhr, ein weiterer

bewegte sein Fahrzeug seit März ohne gültige TÜV-Plakette.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/4467833

OTS: Polizeidirektion Flensburg



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell