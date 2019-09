Schleswig - Unfallzeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Avatar_shz von shz.de

11. September 2019, 15:03 Uhr

Schleswig (ots) - Am Sonntagmorgen (08.09.19), um 10.53 Uhr,

befuhr ein schwarzes Audi Cabrio mit hoher Geschwindigkeit und

quietschenden Reifen die Pionierstraße in Richtung Schleidörfer

Straße. An der dortigen Kreuzung lenkte der Fahrer den Audi über eine

Verkehrsinsel, fuhr zwei Verkehrsschilder um und setzte seine Fahrt

in Richtung Heinrich-Hertz-Straße fort. Er parkte kurzfristig auf dem

Parkplatz eines Baumarktes, um dann weiter in den Marie-Curie-Ring zu

fahren. Dort wurde das Fahrzeug geparkt. Zeugen dieser Fahrt haben

sich bei der Polizei gemeldet. Das Fahrzeug, sowie zwei männliche

Personen, konnten kurz darauf durch Beamte des Polizeirevieres

Schleswig in der Marie-Curie-Straße festgestellt werden. Das

Polizeirevier in Schleswig hat die Ermittlungen u.a. wegen einer

Verkehrsunfallflucht aufgenommen und hofft auf weitere Zeugen, die

den Unfall beobachtet haben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten,

sich unter der Rufnummer 04621-840 zu melden.









