Schleswig: Überfall auf Tankstelle ist geklärt

28. Dezember 2018, 12:23 Uhr

Schleswig (ots) - Der Raubüberfall auf die Tankstelle in der

St.-Jürgener-Straße in Schleswig ist geklärt. Ein 17-Jähriger stellte

sich am vergangenen Sonnabend bei der Polizei und gab den Überfall

vom 18. Dezember zu. Auf Anraten einer Bekannten, die ihn mit der Tat

in Verbindung gebracht hatte, entschloss sich der Tatverdächtige zu

diesem Schritt.



Der Jugendliche hatte bei dem Überfall mehrere Hundert Euro

erbeutet. Das Geld hat er in den Tagen nach der Tat bereits

ausgebeben. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene junge

Mann wurde aufgrund fehlender Haftgründe nach seiner Vernehmung

wieder entlassen.









Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell