Schleswig: Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamten - Ein Mann verletzt

02. September 2019, 12:03 Uhr

Schleswig (ots) - Am späten Freitagabend (30.08.19) wurde ein Mann

in der Königsberger Straße in Schleswig durch einen Schuss aus der

Dienstwaffe eines Polizeibeamten am Bein verletzt.



Gegen 23:00 Uhr wurden die Beamten zu einem Routineeinsatz in die

Königsberger Straße gerufen. Ein Mann soll seine Taxifahrt nicht

bezahlt und den Taxifahrer geschlagen haben. Anschließend sei er in

ein Haus gegangen.



Beim Eintreffen der Polizisten trat ein Mann aus dem Gebäude.

Aufgrund der Umstände gingen die Beamten davon aus, dass dieser Mann

eine Schusswaffe mitführte. Einer Aufforderung, diese wegzulegen, kam

er nicht nach, so dass ihm der Beamte im weiteren Einsatzverlauf ins

Bein schoss. Der Mann wurde von weiteren Einsatzkräften erstversorgt

und an den Rettungsdienst übergeben. Er wurde in ein Krankenhaus

eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht. Vor Ort wurde eine

Schusswaffe sichergestellt. Es handelte sich um eine nicht geladene

Schreckschusswaffe.



Die beteiligten Polizeibeamten wurden aus fürsorgerischen Gründen

umgehend aus dem Dienst genommen und betreut.



Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Ereignisse dauern an.









