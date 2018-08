Schleswig: Raubüberfall auf Rentnerin bei "Aktenzeichen XY"

von shz.de

17. August 2018, 07:23 Uhr

Polizeidirektion FLensburg (ots) - Ein Raubüberfall auf eine

88-jährige Rentnerin in Schleswig im vergangenen Jahr ist noch nicht

geklärt und wird am kommenden Mittwoch, 22. August um 20:15 Uhr, in

der Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" im ZDF gezeigt. Norbert

Preuß von der Kriminalpolizeistelle Schleswig und zuständiger

Ermittler in dem Fall wird selbst in der Sendung zu Gast sein und den

Fall schildern. Die Kripo Schleswig erhofft sich durch den Beitrag

neue Hinweise und Ermittlungsansätze. Am Abend der Ausstrahlung von

"Aktenzeichen XY" wird eine Sonderrufnummer geschaltet, die in der

Sendung bekannt gegeben wird.



Der Sachverhalt:



Die 88-jährige Schleswigerin wurde am Freitag, 06. Oktober 2017,

gegen 14:00 Uhr, in ihrer Wohnung in der Königstraße von zwei Frauen

überfallen und ausgeraubt.



Die beiden Täterinnen klingelten an der Hauseingangstür. An der

geöffneten Wohnungstür im 2. Obergeschoss teilten sie der alten Dame

mit, dass sie von einem Pflegedienst seien und baten um Einlass. Als

die Geschädigte kritisch nachfragte, wurde sie von einer Täterin in

die Wohnung und zu Boden gestoßen. Während eine der Frauen die

Geschädigte mit einer Schusswaffe bedrohte, durchsuchte die andere

die Wohnung. Die beiden Täterinnen flüchteten anschließend mit

Bargeld und Schmuck. Sie wurden folgendermaßen beschrieben:



- ca. 35 - 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß

- dunkles, halblanges Haar, schwarze große Umhängetasche

- sprach fließend deutsch



- ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß

- kräftige Gestalt

- mittelblondes Haar, Schusswaffe

- sprach fließend deutsch

- vermutlich Linkshänderin



Die Täterinnen kannten den Namen des Pflegedienstes, von dem das

Opfer tatsächlich betreut wird. Insgesamt deutete das Vorgehen der

Täterinnen auf fachkundige Vorgehensweise hin.



Wer sich bereits jetzt an auffällige Personen, Fahrzeuge und

Begebenheiten im Bereich Königstraße/Plessenstraße/Lange Straße

erinnern kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 04621 - 84

0 zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell