Schleswig - Raubüberfall am Bahnhof - Polizei sucht Zeugen

von shz.de

28. Januar 2019, 10:13 Uhr

Schleswig (ots) - Am Sonntag (27.01.2019), gegen 13:30 Uhr, wurde

ein 34-jähriger Reisender Opfer eines Raubes am Schleswiger Bahnhof.

Als er seine Fahrkarte am Kartenautomaten an der Außenseite des

Gebäudes zog, trat unvermittelt eine Person an ihn heran und

erpresste unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe eines

Bargeldbetrags in dreistelliger Höhe.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:



-männlich, ca. 25 Jahre alt -rundliches Gesicht, ohne Bart und

Brille -ca. 170cm groß, schlank -bekleidet mit grauer Oberbekleidung

und Kapuze, einer grauen Jogginghose sowie grauen Sportschuhen.

-schwarze Socken (über die Hosenbeine gezogen)



Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Mansteinstraße. Wer

hat am Sonntag vor oder nach dem Raub im Schleswiger Stadtteil

Friedrichsberg eine Person gesehen, auf welche die Beschreibung

zutrifft?



Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Kripo in

Schleswig unter der Rufnummer 04621-840 zu wenden. Vielen Dank!









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell