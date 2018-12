Schleswig: Randalierer beschädigt mehrere Autos vor Diskothek - Zeugen gesucht!

von shz.de

10. Dezember 2018, 14:13 Uhr

Schleswig (ots) - Am Samstagmorgen (08.12.2018) randalierte eine

offenbar alkoholisierte Person auf dem Parkplatz des "Ela-Ela" in

Schleswig. Gegen 03:30 Uhr beschädigte der Mann mindestens drei

Fahrzeuge. Er soll auf ein Auto gesprungen sein und einen

Einkaufswagen gegen einen weiteren Pkw geschleudert haben. Außerdem

schlug er die Heckscheibe eines dritten Wagens ein. Der Mann war ca.

180 cm groß und hager. Er hatte kurze, blonde Haare und trug eine

helle Jacke und eine helle Hose. Er lief Richtung St.-Jürgener-Straße

weg.



Weitere Geschädigte und mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Schleswig unter: 04621-84 0 zu melden.









