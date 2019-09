Schleswig/ Jübek - Bundespolizei sucht Zeugen nach Körperverletzung im Zug

Avatar_shz von shz.de

12. September 2019, 10:53 Uhr

Schleswig/ Jübek (ots) - Am vergangenen Dienstagabend gegen 23:46

Uhr kam es im Regionalexpress von Neumünster nach Flensburg zu einer

Schlägerei bei der eine Person verletzt wurde.



Laut Aussage des Geschädigten ereignete sich der Vorfall im Zug

auf Höhe Schleswig. Dabei endete eine zunächst verbal geführte

Auseinandersetzung zwischen drei Männern, in wechselseitigen Schlägen

und Tritten. Als der Zug im Bahnhof Jübek anhielt, verließen die

beiden bislang unbekannten Täter den Zug. Um ca. 00:10 Uhr traf der

Geschädigte am Bahnhof Flensburg ein. Anschließend führte die

Bundespolizei mit dem Mann eine Zeugenvernehmung durch. Da er über

Unwohlsein und Schmerzen klagte, wurde er im Anschluss mit einem

Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.



Bei den beiden gesuchten unbekannten Tatverdächtigen soll es sich

um ca. 20-jährige junge Männer handeln. Beide mit sehr kräftiger

Statur und bekleidet mit auffällig weißen und roten Kupuzenpullovern.



Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, die bezüglich des Vorfalls

sachdienliche Hinweise geben können. Diese bitte telefonisch unter

0461 / 31 32 0 an die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion

Flensburg.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Heiko Kraft

Telefon: 0461/3132 105

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell