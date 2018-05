Schleswig: Drogenverkauf an Polizisten

von shz.de

11. Mai 2018, 10:23 Uhr

Schleswig (ots) - Den Deal wird ein 23-jähriger Mann aus Schleswig

nicht so schnell vergessen. Am Donnerstagnachmittag (10.05.18) bot er

bei den Schleswiger Königswiesen seine Drogen feil. Er fragte einen

jungen Mann, ob dieser Interesse an Marihuana habe.



Der potentielle Kunde ließ sich die Ware zeigen und gab sich dann

als Polizeibeamter zu erkennen. Der Drogenhändler griff daraufhin

nach einem Schlagstock, den er verdeckt unter seiner Kleidung trug

und wollte den 23-jährigen Kriminalbeamten damit schlagen. Dabei

rutschte der Tatverdächtige aus und stürzte. Der Polizist fixierte

den Dealer am Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen der Kollegen

fest.



Diese nahmen den Mann mit zur Polizeiwache. Die Drogen und der

Schlagstock wurden beschlagnahmt, der Mann nach Abschluss der

Maßnahmen wieder entlassen.



Der Kollege konnte seinen freien Himmelfahrtstag im Anschluss

daran weiter genießen!









