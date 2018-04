Schleswig - Auseinandersetzung zwischen zwei Familien/Polizei sucht Zeugen

von shz.de

27. April 2018, 12:53 Uhr

Schleswig (ots) - Am Samstagnachmittag (21.04.18), gegen 14.15

Uhr, wurde eine Auseinandersetzung zwischen zwei Familien in der

Straße Altfeld in Schleswig gemeldet.



Bei dieser Auseinandersetzung wurde ein Messer gezogen, woraufhin

eine Person erhebliche Stich- und Schnittverletzungen erlitt. Zwei

weitere Personen wurden durch das Messer leicht verletzt. Die

Auseinandersetzung verlief lautstark und dürfte die Aufmerksamkeit

von Anwohnern hervorgerufen haben. Die Kriminalpolizei Schleswig hat

die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die diese

Auseinandersetzung beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter

der Rufnummer 04621-840 zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell