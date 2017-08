Schleswig - Auf frischer Tat ertappt / 29-jähriger Einbrecher festgenommen

Schleswig (ots) - Donnerstagmorgen (03.08.17), gegen 02.20 Uhr,

beobachtete ein Zeuge im Stadtweg einen Mann, der bei dem Versuch in

einen Supermarkt einzubrechen scheiterte und mit einem Fahrrad

flüchtete. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Nur wenige Minuten

später wurde ebenfalls im Stadtweg in einem Juweliergeschäft der

Einbruchalarm ausgelöst. Diesmal wurde der Einbrecher von zwei Zeugen

beobachtet, wie er die Schaufensterscheibe einschlug, etwas aus der

Auslage entnahm, einsteckte und mit dem Fahrrad flüchtete. Die

bereits nach der ersten Tat eingesetzten Streifenwagen des

Polizeirevieres in Schleswig konnten kurz darauf den von den Zeugen

beschriebenen Täter im Gallberg feststellen.



Der polizeibekannte 29-Jährige wollte sich der Festnahme

entziehen, konnte aber von zwei Beamten vom Fahrrad geholt werden.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurde das Diebesgut aus dem

Juweliergeschäft aufgefunden und sichergestellt. Anschließend wurde

er zum Polizeirevier verbracht.



Der 29-Jährige verhielt sich bei den anschließenden weiteren

Maßnahmen sehr unkooperativ und beleidigte die eingesetzten Beamten

permanent. Er leistete erheblichen Widerstand und verletzte dabei

zwei Polizeibeamte. Einer erlitt schwere Verletzungen an der Hand und

wird die nächsten Wochen keinen Dienst versehen können.



Der Tatverdächtige wird sich nun u. a. wegen Einbruchdiebstahl,

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und

Beleidigung verantworten müssen.



Er wird am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft

dem Haftrichter vorgeführt.









