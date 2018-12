Schleswig: Alkohol und Drogenkontrollen im Kreisgebiet - ein Fahrer entlarvte sich selbst

von shz.de

11. Dezember 2018, 09:13 Uhr

Schleswig (ots) - Die Landespolizei Schleswig-Holstein setzt in

dieser Woche einen Schwerpunkt bei der Überwachung von Alkohol- und

Drogendelikten im Straßenverkehr. Im Rahmen der europaweiten

TISPOL-Kontrollwoche überprüfte das Polizei Autobahn- und

Bezirksrevier Nord am Montag rund 150 Fahrzeugführer.



In der Zeit von 11:30 - 18:00 Uhr waren 14 Beamtinnen und Beamte

im Kreisgebiet und in der Stadt Flensburg an mobilen und stationären

Kontrollstellen eingesetzt. Zwei Fahrzeugführer hatten keine gültige

Fahrerlaubnis, gegen sie wurden Strafanzeigen gefertigt. Außerdem

wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt und einige

Mängelberichte geschrieben. 20 Autofahrer haben einen Vortest auf

Alkohol - oder Drogenkonsum durchgeführt. 19 konnten anschließend

weiter fahren. Einer fiel jedoch besonders auf:



Ein 21-jähriger Autofahrer aus Schleswig versuchte die Beamten zu

täuschen, um unbehelligt aus der Verkehrskontrolle herauszukommen. Er

fiel durch seine große Nervosität und seine auffälligen Augen auf.

Nach anfänglichem Zögern stimmte der Fahrer schließlich der Abgabe

einer Urinprobe an Ort und Stelle zu. Er gab dabei allerdings Wasser

aus einem mitgeführten Behältnis in seiner Unterbekleidung in den

Becher ab. Der Betroffene machte sich zudem beim Umschütten der

Flüssigkeit selbst die Hose nass. Den aufmerksamen Beamten war dies

nicht entgangen und sie entlarvten die abgegebene Probe schnell als

Täuschungsversuch. Damit konfrontiert gab der 21-Jährige zu, unter

dem Einfluss von starken, verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln zu

stehen.



Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sollte diese positiv sein,

kommen 500,- Euro Bußgeld, vier Punkte in Flensburg und ein Monat

Fahrverbot auf den Fahrer zu. Zusätzlich erhält die

Führerscheinstelle Kenntnis und prüft, ob eine charakterliche Eignung

zum Führen von Kraftfahrzeugen vorliegt.



Aus polizeilicher Sicht ist das Kontrollergebnis als positiv zu

bewerten. Nichtsdestotrotz werden im Laufe der Woche weitere

Kontrollaktionen durchgeführt.









