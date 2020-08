Schleswig - 79-Jähriger weiterhin vermisst, Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung/Fahndung mit Foto//Folgemeldung

Avatar_shz von shz.de

18. August 2020, 10:13 Uhr

Schleswig (ots) - Seit den frühen Montagmorgen (17.08.20) wird der 79-jährige Frenz-Willy Theede aus Schleswig vermisst (wir berichteten). Der Rentner ist orientierungslos und bedarf dringend ärztlicher Hilfe! Zuletzt gesehen wurde er in den frühen Morgenstunden in einem Pflegeheim im Stadtteil Friedrichsberg. Beschreibung des 79-Jährigen: 176 cm groß und hager, graues kurzes Haar. Herr T. ist vermutlich nur mit Unterwäsche bekleidet und barfuß unterwegs.



Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um die Mithilfe bei der Suche des Vermissten.



