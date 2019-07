Schleswig: 64-jährige Frau aus Schleswig vermisst - Bitte im Rundfunkdurchsage!

von shz.de

03. Juli 2019, 12:13 Uhr

Schleswig (ots) -



Seit Mittwochvormittag (03.07.19) wird die 64-jährige Ortrud

Gottlieb aus Schleswig vermisst. Sie wurde zuletzt in der

Schubystraße gesehen. Frau Gottlieb benötigt dringend ärztliche

Hilfe.



Sie ist 166 cm groß, hat graue Haare und blaue Augen. Sie ist

leicht korpulent. Die Verletzungen, die auf dem beigefügten Bild zu

sehen sind, sind nicht mehr aktuell.



Wer Frau Gottlieb gesehen hat oder Hinweise zu Ihrem

Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei

in Schleswig (04621 - 840 0) oder beim Polizeinotruf 110 zu melden.



Um eine Rundfunkdurchsage wird gebeten,









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell